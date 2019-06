Ballottaggio, le indicazioni di voto di Italia in Comune

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Per il ballottaggio di domenica prossima 9 giugno, Italia in Comune Forlì indica a nome di tutti gli iscritti che il candidato prescelto è Giorgio Calderoni, invitiamo pertanto chi ha creduto in noi e ci ha votato al primo turno, di fare altrettanto. Avremmo preferito un centro sinistra diverso, e infatti abbiamo corso con una lista civica, ma al ballottaggio si decide o bianco o nero, o centro sinistra o Lega. Le posizioni civiche e politiche di Italia in Comune, come dimostrano diffusamente tutte le sezioni che hanno partecipato a questa tornata di amministrative, non sono assolutamente compatibili con la proposta di Zattini. Forlì è assolutamente allineata con questo orientamento, anche e soprattutto dopo aver preso atto diffusamente e con molta attenzione dei programmi narrati e scritti (non sempre le due cose hanno corrisposto) durante la campagna elettorale".

Per Italia in Comune Sezione di Forlì: Il coordinatore di sezione Gianluigi Giorgetti e Roberta Zoli, candidata Consigliere Italia in Comune