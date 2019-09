Il Pd Forlivese rinnova i propri organismi dirigenti: previste due settimane di confronto

Il Pd Forlivese rinnova i propri organismi dirigenti. A breve gli iscritti saranno chiamati a scegliere il segretario territoriale, il segretario di Circolo e il direttivo, nel caso in cui il segretario sia dimissionario, e i delegati all'asssemblea di Federazione e all'assemblea dell'Unione comunale. Le candidature alla carica di segretario della Federazione devono essere depositate entro le 12 di lunedì alla Commissione congressuale della Federazione, in viale Matteotti 21/B. La seduta di insediamento dell’assemblea della Federazione, per la proclamazione dell’elezione del segretario della Federazione, è convocata per il giorno 7 ottobre alle 20,45.

Sarà invece, entro e non oltre l’11 ottobre, l’assemblea dell’Unione comunale di Forlì, ad eleggere con voto segreto il segretario dell’Unione comunale di Forlì. Le candidature alla carica di segretario dell’Unione Comunale di Forlì devono essere depositate dal 30 settembre al 4 ottobre, entro le 12, alla Commissione congressuale della Federazione, in viale Matteotti 21/B. Le candidature alla carica di segretario di Circolo, nei Circoli dove il segretario sia dimissionario o a fine mandato, vanno presentate entro il terzo giorno precedente la data dell’Assemblea congressuale del Circolo, e comunicate alla Commissione congressuale della Federazione (organizzazione@pdforli.it). Tutti i candidati alle diverse cariche, per essere candidabili, devono risultare regolarmente iscritti al Pd per l’anno 2019 all’atto di presentazione della candidatura.

Le assemblee di Circolo per la discussione e il confronto sulle linee politico-organizzative dei diversi candidati a segretario della Federazione e per l’elezione dei componenti dell’assemblea della Federazione e dell’assemblea dell’Unione comunale, si terranno dal 11 al 29 settembre. Partecipano con diritto di parola e di voto alle assemblee di Circolo tutti gli iscritti al Pd presenti nelle anagrafi certificate 2018 e che abbiano rinnovato l’adesione al Pd per l’anno 2019 entro il giorno di svolgimento dell’Assemblea del proprio Circolo, nonché tutti i nuovi iscritti alla data di lunedì.