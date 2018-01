Aeroporto, slitta il bando di Enac. Ma c'è la data. Opposizione all'attacco

Il quindici febbraio è la data in cui sarà pubblicato il bando per la gestione dell'aeroporto "Ridolfi" di Forlì. A dare l'annuncio è il sindaco Davide Drei, rispondendo martedì in consiglio comunale ad un question time. "Le sollecitazione dal territorio sul tema del bando Enac sono state presenti in questi ultimi mese - ha esordito il primo cittadino -. E le ultime che ho presentato hanno dato ulteriori elementi per prevedere per le prossime settimane l'uscita del bando atteso. E' stata verificata la predisposizione degli atti necessari per il bando ed è stato comunicato che entro il 31 gennaio ci sarà la trasmissione degli atti da parte di Enac. Questo genererà la trasmissione del bando in Gazzetta Europea nei cinque giorni successivi ed entro dieci giorni sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana. Quindi la previsione comunicata dagli uffici di Enac per l'emanazione del bando e quindi l'avvio per la presentazione dei progetti da parte degli interessati e che sarà presumibilmente in bandi europei è del 15 febbraio".

Il consigliere comunale di Forza Italia, Lauro Biondi, si è detto "preoccupato del fatto che non venga rispettata la data del 31 gennaio. Poi se non vi fossero entro quella data soggetti in grado di aderire rischiamo di vanificare la seconda occasione che abbiamo. Ho dei dubbi, ma voglio essere ottimista per la città". "Meno ottimista" di Biondi si è detto Davide Minutillo di Fratelli d'Italia, che ha aggiunto: "Fate prima a dire che l'aeroporto di Forlì che non riaprirà per colpa di questa maggioranza. State solamente allungando il brodo. E' dal 2013 che si parla di cordate. L'unico modo per farlo aprire è quello di non votare più questi signori della maggioranza. Quando ci sarà un potere meno servo di Bologna e più autorevole forse ci potrebbe essere qualche possibilità di far volare il Ridolfi. Al momento sono solo slogan elettorali e dopo le politiche se ne parlerà a ridosso dell'amministrative. Per adesso l'aeroporto di Forlì è morto".

Per il capogruppo della Lega Nord, Daniele Mezzacapo, fino a quando "c'è il Partito Democratico che fa campagna elettorale sulla riapertura dell'aeroporto non ci sarà mai nulla di concreto. Il problema è la mancanza di autorevolezza del Pd forlivese sulla Regione. Queste sono partite che si giocano a Bologna e a tavolino. E purtroppo la scarsissima autorevolezza che ha il Pd nel forlivese non mette in grado di partecipare ad un tavolo di politiche per la Romagna e strategie imprenditoriali. L'auspicio è che possa cambiare il governo della città, perchè no con la Lega Nord e la sua coalizione. Finchè ci sarà il Pd l'aeroporto rimarrà chiuso". Si è espressa anche Paola Casara di Noi Forlivesi: "Sta a cuore a tutti l'apertura veloce e la presenza della cordata ha fatto piacere. Ritardando il bando si perde la programmazione del 2018. Mi auguro che il progetto funzioni perchè ci abbiamo creduto". Ha preso la parola anche Mario Peruzzini, capogruppo di Forlì SiCura e presidente del comitato dei lavoratori dell'aeroporto: "Il sindaco ha dato una comunicazione importante. Ma "non dire gatto se non l’hai nel sacco". Speriamo che questi imprenditori vengano fuori, perchè adesso hanno un po' nicchiato. Speriamo che le tempistiche di Enac non sia legate a movimentazioni politiche per la campagna elettorale e ci auguriamo che gli imprenditori che si presentino e che il bando non porti sorprese".