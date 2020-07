"Insieme per la ripresa": il ministro Elena Bonetti in visita all’oratorio San Luigi

Tappa in Romagna per il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. Venerdì, alle 19:30, visiterà l’oratorio San Luigi, in via Episcopio Vecchio, 7/C. Qui avrà luogo l'incontro “Insieme per la ripresa”, una cena di ringraziamento per istituzioni, ex allievi e aziende del territorio. Conduce l’appuntamento Sergio Barberio, direttore del Cnos Fap di Forlì.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery