Velo ok, Ragni (FI) critica: "La giunta Drei vuole fare cassa sulla testa degli automobilisti"

Saranno una ventina i "velo ok", ovvero le colonnine arancioni per il controllo della velocità che si vedono sempre più spesso sulle strade dei territori vicini, che saranno installate prossimamente anche a Forlì e forese. Sulla questione interviene Fabrizio Ragni, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Forlì e coordinatore provinciale di Forza Italia: "Non si dica che questi dispositivi costituiranno soltanto un deterrente, perché, gestiti sul posto dal personale della Polizia Municipale, potranno comunque rilevare infrazioni al codice stradale con relative multe”.

Attacca l'esponente azzurro: "Gli automobilisti vengono sanzionati e allo stesso tempo chi amministra non provvede a mettere in sicurezza le strade e gli attraversamenti pedonali, a rifare il manto stradale spesso sconnesso o senza segnaletica o a illuminare incroci e arterie che presentano percentuali di rischio rilevanti. L'uso degli autovelox per limitare l'imprudenza degli automobilisti è soltanto una dichiarazione di facciata. In realtà gran parte degli autovelox, oltre a non essere debitamente segnalati, sono spesso installati in luoghi poco visibili o non individuabili da parte di chi percorre le strade per lavoro o motivi personali. Che ci debba essere un limite di velocità e che vada sanzionato chi lo supera è giusto, ma altra cosa è imporre una tassa surrettizia con un reticolo di apparecchi di rilevazione sistemati anche in strade ad ampio scorrimento".

"Troviamo surreale che si debba parlare soltanto di multe, autovelox, varchi alla ztl, e ‘velo ok’ mentre si consuma il pasticcio della nomina del nuovo comandante della Polizia Municipale dell’Unione Forlivese, a distanza di mesi dal pensionamento dell’ex comandante Alfredo Catenaro, con il nuovo responsabile incaricato - Gianni Galdenzi attuale comandante dei vigili urbani della Polizia Municipale di Pesaro e dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo - che deve ancora sciogliere le riserve. Il tutto, mentre siamo in presenza di una situazione critica quanto a carenza di personale e incongruità del numero di vigili urbani di Forlì secondo la normativa regionale. Questo la dice lunga sulle intenzioni del sindaco Drei in materia di viabilità e codice della strada: fare cassa sulla testa degli automobilisti", conclude il capogruppo di Forza Italia, che anticipa la presentazione di un question time su questo argomento da discutere nella prossima seduta del consiglio comunale.