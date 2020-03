Polstrada di Rocca, continua il pressing di Marco Di Maio. Interrogazione urgente alla Camera: "No alla chiusura, non ha senso"

Non si ferma l'impegno del parlamentare Marco Di Maio a difesa del presidio di Polizia Stradale di Rocca San Casciano. Il deputato romagnolo, infatti, dopo l'interrogazione già presentata ha depositato anche un 'question-time', una interrogazione a risposta immediata in commissione, che troverà risposta mercoledì pomeriggio nella Commissione Affari costituzionali. La stessa in cui Di Maio è capogruppo.

"Ho voluto porre questo tema tra le questioni prioritarie da trasmettere al ministero - ha detto - non solo perchè è un errore la chiusura del distaccamento di Rocca San Casciano da molti punti di vista, non solo da quello dei numeri dell'attività. Lo è anche dal lato economico, in quanto la sede che attualmente ospita uomini e mezzo è a costo zero per lo Stato, grazie ad un'operazione che abbiamo condotto assieme all'ex sindaco Tassinari nella scorsa legislatura".