"Italia in Comune" apre ufficialmente la sezione territoriale di Forlì

"Italia in Comune", il partito fondato dal sindaco di Parma Federico Pizzarotti, ha aperto ufficialmente la sezione territoriale di Forlì. L'assemblea costituente si è te​nuta lunedì ed ha visto l'intervento del coordinatore regionale Serse Soverini. All'unanimità sono stati scelti Daniele Angelini per il ruolo di tesoriere, Gabriella Carbonari come presidente e Stefano Oronti in qualità di coordinatore.

"Uno degli elementi che ci accomuna è la volontà di affrontare i temi con quel senso pratico tipico dei bravi amministratori, valore che non viene più preso in considerazione in un panorama politico composto in maggioranza da persone che lanciano slogan senza tenere conto di come affrontare concretamente i vari temi", affermano Angelini, Carbonari e Oronti.

"Nei prossimi giorni verrà resa nota la data della conferenza stampa di presentazione, aperta a tutti gli interessati ed alla quale parteciperanno lo stesso Soverini e Federico Pizzarotti nelle vesti di presidente nazionale del partito", concludono, spiegando che è possibile contattare la sezione all'indirizzo email forli.fc@italiaincomune.it