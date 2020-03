Italia Viva Forlì si unisce alla raccolta fondi ufficializzata dall’Ausl Romagna. Ad annunciarlo la coordinatrice provinciale Sara Biguzzi ed il

consigliere comunale Massimo Marchi. "In questo momento molto difficile per la nostra comunità vogliamo unirci alla campagna, istituita dall’Ausl Romagna che ha lo scopo di raccogliere fondi da utilizzare per l’acquisizione di apparecchiature e dispositivi per l’assistenza ai malati”, esordiscono.

"L’Italia sta combattendo, proseguono, un nemico invisibile difficile da riconoscere e ancor più da debellare - concludono -. Sollecitiamo gli iscritti, i simpatizzanti ed estendiamo a tutta la comunità a partecipare attivamente con una, anche piccola, donazione. Insieme possiamo fare tanto. In questo momento di estrema difficoltà, più duro nella storia della nostra Repubblica, vogliamo essere ancora più vicini ai cittadini, quindi per qualsiasi informazione e/o problema scrivete alla email forli_cesena@italiaviva.it".

E’ possibile utilizzare le seguenti coordinate bancarie: AZIENDA USL DELLA ROMAGNA – INTESA SAN PAOLO – IBAN: IT34W0306913298100000300064 – Tesoreria AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA AREA FORLI, precisando nella causale una eventuale motivazione per la donazione.