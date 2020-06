Italia Viva: "Il quartiere di Roncadello aspetta da oltre 20 anni la pista ciclabile"

"Tutti concordano sul fatto che il territorio forlivese necessita di percorsi pedonali e ciclabili che colleghino, in sicurezza, tutto il comprensorio, dalla periferia al centro storico". Lo afferma Sara Biguzzi di Italia Viva Forlì.

"Guardando ai fatti, però, dopo oltre 20 anni che il Quartiere di Roncadello chiede la realizzazione di una pista ciclabile nella via del Canale, ad oggi è stato approvato solo il progetto di fattibilità. Questa via è molto pericolosa e trafficata anche da mezzi pesanti, la vecchia scuola elementare a settembre sarà riaperta per ospitare un nuovo indirizzo scolastico dell’istituto Ruffilli, per cui diventa sempre più urgente collegare il quartiere con la città anche attraverso percorsi di mobilità alternativi all’utilizzo dell’automobile. E' di questi giorni la notizia che la Regione Emilia Romagna è beneficiaria di fondi per oltre 11 milioni di euro da destinare alla mobilità sostenibile. Auspico che l’amministrazione comunale intenda finanziare un progetto come quello della pista ciclabile di Roncadello che da troppo tempo è rimasto chiuso in un cassetto, pur rispondendo a caratteristiche di sostenibilità, di sicurezza e di promozione della mobilità da e per il centro", conclude Biguzzi.