Elezioni europee, Lega primo partito in provincia. Morrone: "Una grandissima soddisfazione"

"Una grandissima soddisfazione, un successo in Romagna che premia il nostro lavoro tra la gente e il nostro programma". E' quanto afferma il segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone, commentando l'esito delle elezioni europee, che ha visto a livello provinciale la Lega prevalere con oltre il 34% delle preferenze. A Forlì, dove si elegge il successore di Davide Drei, è stato un testa a testa col Pd, con i dem avanti per appena 353 voti.

Dice Morrone: "Ringrazio Matteo Salvini, che con coraggio e determinazione ha portato avanti le nostre politiche, ringrazio chi ci ha votato e ringrazio i nostri militanti che hanno lavorato per questo risultato. Non è servita la guerra senza quartiere che è stata sferrata contro la Lega. Gli elettori hanno capito: siamo il primo partito in Italia, dalle prime proiezioni anche in Emilia Romagna e in Romagna, come detto, abbiamo risultati straordinari".