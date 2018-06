Governo Conte, Morrone giura da sottosegretario alla Giustizia: "Un onore e una grande responsabilità"

Il parlamentare Jacopo Morrone, eletto per la prima volta alle ultime elezioni politiche nel collegio plurinominale della Romagna come capolista della Lega e nominato martedì come sottosegretario per la Giustizia, ha giurato mercoledì pomeriggio a Palazzo Chigi, davanti al presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, alla presenza del sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Giancarlo Giorgetti. Morrone, nato a Forlì il 23 gennaio 1983, è laureato in Giurisprudenza ed esercita la professione di avvocato. È sposato, con due figli. È segretario nazionale della Lega Romagna, carica a cui è stato eletto il 10 ottobre 2015, dopo aver ricoperto per due mandati il ruolo di segretario provinciale della Lega Nord di Forlì-Cesena, dall’ottobre 2009 allo stesso mese del 2015, e aver svolto l’incarico di responsabile organizzativo nazionale della Lega Nord Romagna dal marzo 2008.

"La nomina a sottosegretario per la Giustizia - dichiara Morrone - è un onore ma anche una grande responsabilità che affronterò con la tenacia e l’impegno costanti che caratterizzano ogni attività che ho intrapreso, compresa quella politica a cui mi sono avvicinato animato dalla profonda passione civile che la mia famiglia mi ha trasmesso. Ringrazio tutti coloro che hanno riposto fiducia in me e che mi hanno dato la possibilità di lavorare per il nostro Paese". Il sindaco Davide Drei, augurandogli "buon lavoro", gli ha fatto presente la "necessità dell'azione coordinata al servizio del territorio forlivese e romagnolo, a partire dalla rapida ripresa dei lavori per il completamento del nuovo carcere, il successivo trasferimento dell'Istituto penitenziario dalla sede storica di via della Rocca, e la riappropriazione di un luogo denso di storia, da rigenerare, riprogettare e valorizzare per la fruizione dei forlivesi e degli ospiti della nostra citta'".