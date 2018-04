Il neo deputato Morrone a Salotto blu: "Alla Romagna serve sganciarsi da Bologna"

E' il neo parlamentare e segretario della Lega, Jacopo Morrone, il nuovo ospite di Salotto Blu, l'approfondimento televisivo a cura di VideoRegione. Conversando col giornalista Mario Russomanno, l'esponente del Carroccio ha ripreso il tema della possibile costituzione della Regione Romagna: "Non è affatto detto che una nuova Regione faccia lievitare i costi. Anzi, potrebbero abbassarsi rispetto alla situazione attuale".

"E comunque - ha aggiunto - anche nella ipotesi di non realizzare una nuova Regione rimane la necessità di uscire dai diktat che vengono al Pd da Bologna e Modena e che impediscono di prendere decisioni utili ai nostri territori. Mi riferisco alla sanità, agli aereoporti, alle infrastrutture in genere. Tutto è fermo, purtroppo. ma le cose cambieranno con le elezioni amministrative e regionali del 2019, alle quali il centro destra si presenterà compatto e con i numeri per vincere". La trasmissione andrà in onda giovedì alle 23 e 15.