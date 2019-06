Morrone svela i retroscena: "Ecco perché chiesi a Zattini di candidarsi e perché abbiamo vinto"

Venerdì è stata la prima in Consiglio comunale per la nuova giunta del sindaco Gian Luca Zattini. Jacopo Morrone, leader della Lega in Romagna e sottosegretario alla Giustizia, ha raccontato in un'intervista rilasciata a Mario Russomanno per la trasmissione "Salotto Blu" in onda su Video Regione le ragioni che lo spinsero, un anno fa, a invitare Zattini in un ristorante di Meldola per proporgli la candidatura a primo cittadino, superando le iniziali ritrosie dell'allora sindaco meldolese e anche qualche resistenza interna alla Lega.

Una volta ricevuta la autorizzazione direttamente da Salvini per potermi muovere autonomamente, non ebbi più dubbi. "Quando poi tre mesi fa ricevetti a Roma un video che riprendeva Zattini assieme alla sua squadra alle 5 e 45 di un mattino davanti ai cancelli di una fabbrica impegnato a incontrare gli operai - ha sintetizzato Morrone - capì che avremmo vinto e che Gianluca sarebbe stato il sindaco di tutti". La trasmissione andrà in onda sabato e domenica alle 23.15.