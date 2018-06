Morrone nominato sottosegretario alla Giustizia: "Il territorio e la Romagna saranno fondamentali"

Jacopo Morrone è stato nominato sottosegretario alla Giustizia nel governo Conte. Lo ha annunciato nella tarda serata di martedì il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. Il giuramento è previsto nella tarda mattinata di mercoledì. Morrone, 35 anni, coniugato e laureato in Giurisprudenza, è segretario della Lega Nord Romagna dall'autunno del 2015. Tra i primi a complimentarsi con il deputato del Carroccio è stato il parlamentare Pd Marco Di Maio, cresciuto a Villa Rotta proprio come Morrone. "Saremo certamente su fronti politici opposti, ma sapremo collaborare laddove possibile su temi di interesse comune per il nostro territorio", ha scritto Di Maio su Facebook. Immediata la risposta del leghista: "Grazie mille Marco, il territorio e la Romagna saranno fondamentali".