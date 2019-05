Jader Dardi nuovo sindaco di Modigliana: "Ci impegneremo per il bene della comunità"

A Modigliana Giancarlo Dardi, detto Jader, incassa 1113 ed è il nuovo sindaco. Ha superato per appena 98 voti la sfidante del centrodestra, Chiara Bonfante (Modigliana con Voi), mentre Maria Cristina Rossi della lista civica "Modigliana Futura" ha ottenuto il 17,93% delle preferenze, assicurandosi un posto in Consiglio comunale. "E' stata una bella esperienza di confronto elettorale - ha commentato il neo primo cittadino -. Ringrazio chi ci è stato vicino ed i cittadini che ci hanno dato fiducia e che ci hanno assegnato la responsabilità del governo di questo comune per i prossimi anni. Noi ci impegneremo con la nostra passione, il nostro impegno, le competenze che abbiamo a fare il bene di questa comunità".

Prosegue ancora Dardi: "Chiederemo il confronto con le altre forze scese in campo, con i candidati sindaco che ringrazio per il loro impegno e la loro passione. Essere alla guida di una comunità significa ascoltare prima di tutto il bisogno dei cittadini. Teniamo aperto l'impegno di portare Modigliana di nuovo protagonista del proprio tempo". Questa la composizione del nuovo Consiglio comunale: sui banchi della maggioranza siederanno Alice Lancioli, Giuliano Forcellini, Rosa Grasso, Claudia Matteucci, Giuseppe Travaglini, Stefania Fabbri, Giorgio Mareti, Daniel Francioni, mentre su quelli della minoranza Chiara Bonfante, Alice Gentilini e Luigi Liverani per "Modigliana con voi) e Maria Cristina Rossi per "Modigliana Futura".