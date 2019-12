"L'aeroporto di Forlì un tassello fondamentale per i collegamenti della nostra area"

"L’aeroporto "Ridolfi"di Forlì è un tassello fondamentale nella rete dei collegamenti della nostra area". E' quanto afferma il professor Claudio Vicini, candidato alle elezioni regionali nella lista civica a sostegno di Stefano Bonaccini , specificando che "sia sul piano più generale, che del commercio, non si può non compiere ogni sforzo per assicurare l'apertura di una infrastruttura così strategica. È pertanto fortemente auspicabile che, grazie allo sforzo congiunto di molti, si ponga fine alla lunga e dolorosa vicenda con l'agognata apertura, che costituirebbe un successo globale della comunità romagnola verso uno sviluppo ancora più concreto ed applicabile".

"Grazie a chi si sta adoperando affinchè questo succeda: a loro devono andare il nostro sostegno e la nostra gratitudine - conclude Vicini -. Se sarò eletto in consiglio regionale, mi impegnero' a far sì che la Regione sia sempre di più al fianco degli imprenditori e attivi gli investimenti necessari per migliorare la nostra mobilità".