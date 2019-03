L’Alternativa per Forlì aderisce allo sciopero Globale Transfemminista dell’8 marzo, convocato dal movimento "Non Una di Meno", in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne. "Perché le donne non subiscano più violenza solo per il fatto di essere donne - affermano Mattia Rossi e Veronica San Vicente, promotori della lista L’Alternativa per Forlì -. Per la vera parità al lavoro, a cominciare dal salario; per il rispetto di un vero diritto all’aborto, senza il giudizio di nessuno; per una genitorialità libera e veramente condivisa; per la libertà di realizzarsi al di fuori di qualsiasi stereotipo di genere e briglia sociale; e per la libertà delle donne a godere in toto degli stessi diritti dell’altro 50% dell’umanità".