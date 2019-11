"L'Amministrazione Ascolta", a Meldola un ciclo di incontri per le priorità del paese

L'amministrazione comunale di Meldola promuove momenti di incontro su tutto il territorio al fine di raccogliere segnalazioni, sollecitazioni e proposte che saranno utili per definire azioni e priorità nei prossimi mesi. Il ciclo di incontri sarà propedeutico alla formazione del bilancio di previsione 2020 in un'ottica partecipata mantenendo fede ad un impegno assunto durante la campagna elettorale. Nel corso delle serate saranno presenti componenti della Giunta Comunale e del Gruppo Consiliare garantendo un rapporto diretto e trasparente con i cittadini.

"Gli incontri- sottolinea il sindaco Roberto Cavallucci - costituiscono un primo momento di partecipazione e di avvio di un percorso che impegnerà l'amministrazione nella redazione di un bilancio partecipato per l'annualità 2021, non essendoci i tempi tecnici in questi prima fase". Il primo appuntamento si svolgerà nella serata di lunedì 4 novembre alle ore 20.30 al Bar Dozza, via Indipendenza 11 e sarà seguito da un incontro mercoledì 6 novembre alle 20.30 al Circolo di San Colombano.