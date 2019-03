L'ex Santarelli per ampliare la Zangheri, l'idea dell'ex vicesindaco Biserna. Il M5S: "Spunto interessante"

"L'ex asilo Santarelli deve diventare un centro museale con laboratori annessi per attività anche per l'infanzia e sede di parte della Biblioteca e sala di pubblica lettura. Oggi se si va avanti su questa realizzazione, si perde "l'occasione della vita" per la città' ed per i suoi anziani. E' l'appello che l'ex vicesindaco di Forlì, Giancarlo Biserna, rivolge a nome dell'associazione Forliperbene ai candidati sindaci.

Di questo passo, continua Biserna, "si perde la possibilità di ampliare la Casa di Riposo Zangheri, che è proprio li davanti e che ha liste di attesa biennali. Insomma una Casa così viva, appetita ed efficiente deve mettersi sempre di più' al servizio di noi forlivesi che la amiamo e che la vorremmo sempre in grado di accoglierci. Questo non e' possibile, lo sarebbe solo se potesse ampliarsi e l'ex Santarelli sarebbe la soluzione ideale che svilupperebbe anche le sinergie, risparmiando l'efficienza della contiguità".

"Oltre tutto l'investimento lo potrebbe fare direttamente la Zangheri, risparmiandosi cosiì soldi pubblici, tra Comune ed enti: oltre 5 milioni di euro - prosegue Biserna -. Lo so che si perderebbero i finanziamenti ad hoc, ma non è detto (bisogna inventarsi qualcosa di nuovo che salvaguardi anche la destinazione all'infanzia). Se si e' consapevoli che ne vale la pena si puo' anche cambiare idea in nome di una visione nuova ed alta. Considerando l'esistenza di un Palazzo del Merenda dove si potrebbe fare tutto quello previsto all'ex Santarelli se si trovassero i soldi, bisogna riconoscere che la vera priorita' in quel luogo è la Casa di Riposo Zangheri".

Il M5S

Commenta il candidato sindaco del M5S, Daniele Vergini: "Poiché il coraggio non ci manca accolgo con piacere lo spunto lanciato dell'ex vicesindaco Giancarlo Biserna dell'associazione Forliperbene. Sicuramente si tratta di un'idea interessante che merita quantomeno una verifica di fattibilità e potrebbe incastrarsi alla perfezione con un'altra idea presente nel nostro programma Welfare: la sperimentazione di asili integrati a case di riposo che abbiamo definito “centri multigenerazionali 0-90 anni”. Si tratta di strutture già sperimentate in altre città come Piacenza ed esistenti da tempo nei paesi del nord europa che mettono volutamente in condivisione spazi dedicati a bambini ed ad anziani, con grande beneficio psicologico di entrambi. Inoltre questa finalità di utilizzo permetterebbe anche di rispettare il vincolo di destinazione d'uso legato all'infanzia della struttura, ed anche il testamento dell'illustre Architetto Antonio Santarelli del quale avevamo letto in consiglio comunale qualche brano proprio perchè ritenevamo non rispettate le sue volontà a causa dell'utilizzo deciso dall'attuale amministrazione. Un nuovo asilo situato in zona centrale sarebbe inoltre funzionale anche alla nostra intenzione di far tornare ad abitare il centro ai cittadini forlivesi, che è una delle nostre priorità".