L'impegno di Forlì Cambia: "Forte impegno non solo in Consiglio comunale, ma anche nella città"

La lista civica Forlì Cambia si è riunita martedì sera con i suoi soci per commentare l'ottimo risultato ottenuto in questa tornata elettorale. La lista, spiega il portavoce Antonio Guarini, conferma il suo impegno civico "non solamente in Consiglio comunale con i suoi 5 consiglieri eletti, ma con un forte impegno anche nella città. Il presidente Vinicio Pala e il vice presidente Fabio Petrini hanno messo a disposizione la email comunicazione@zattinisindaco.it per qualunque suggerimento e problematiche che i cittadini di Forlì desiderino segnalare, "in modo da contribuire sempre più al bene della nostra città".