L'Unione deve al Comune di Forlì 5 milioni di euro, il sindaco: "Il bilancio non ne soffre"

L'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese deve al Comune di Forlì circa cinque milioni di euro. "Ma non c'è nessun problema di cassa" e dal primo gennaio sono scattate le nuove modalità per cui non si anticipano più le retribuzioni dei dipendenti. Lo ha precisato il sindaco Davide Drei rispondendo martedì pomeriggio in Consiglio comunale a un question time del Movimento 5 Stelle.

Per il personale le spese ammontano, ha spiegato Drei, a circa 5,1 milioni di euro, di cui 2,3 vanno rimborsati al Comune. A questi si aggiungono 6,5 milioni dalle multe. In direzione opposta, il Comune di Forlì per i diversi servizi dell'Unione trasferisce 3,4 milioni di euro. Da qui i circa cinque che mancano all'appello e su cui "sollecitiamo l'Unione a mettersi in regola. Ma tutto è alla luce del sole".

Per il pentastellato Daniele Vergini è "un prestito nascosto. Gli altri Comuni non trasferiscono fondi da anni. Meldola, per esempio, non ha trasferito un milione di euro". Altro che "rivoluzione", come da slogan del sindaco, ha concluso, si tratta di "un fallimento clamoroso". (fonte Dire)