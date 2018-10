L'Unione Territoriale del Pd forlivese promuove un ciclo di incontri tematici che si offrono come momenti di confronto corale con cittadini, amministratori, rappresentanti istituzionali, esponenti delle forze sociali, economiche e sindacali su temi di portata locale e nazionale come:sviluppo locale e riordino istituzionale, politiche abitative, sanità, economia circolare e politiche economiche. Il primo appuntamento è fissato per sabato a partire dalle ore 16, presso il circolo Karl Marx in Viale Matteotti 21, con una tavola rotonda su ‘Lo sviluppo locale e il riordino istituzionale’ a cui interverranno Giammaria Manghi, sottosegretario alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Lorenzo Ciapetti, direttore di ricerca Antares-Serinar e Davide Drei, sindaco di Forlì e presidente della Provincia di Forlí-Cesena. Modererà l’incontro Valentina Ancarani, segretario territoriale del Pd Forlivese. A seguire, dalle 18, si proseguirà con la presentazione del libro “Agorà. L’ago della bilancia sei tu” con l’autore Goffredo Bettini e il prof. Roberto Balzani. A moderare l’incontro Matteo Zattoni. Ingresso e buffet libero.