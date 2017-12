La consigliera Beatrice Bertaccini mantiene il suo scranno in Consiglio comunale a Forli'. Nonostante abbia partecipato in un anno a cinque sedute su 31. La delibera per la decadenza, per la quale si e' mosso il Movimento 5 Stelle, è approdata venerdì in Consiglio comunale e viene respinta con due voti favorevoli e 20 contrari. Vengono dunque ritenute valide le giustificazioni fornite, sebbene in ritardo, e legate al lavoro della consigliera di Forza Italia, che assicura tra l'altro la sua presenza a partire da gennaio. Il pentastellato Daniele Vergini attacca sia la gestione "superficiale e poco oculata della cosa pubblica", sia l'atteggiamento di Forza Italia, e la sua "spassosissima replica: impegni inderogabili di lavoro e personali". In realta' "la sedia e' rimasta vuota per un anno, spero non ci siano gli ignavi e si faccia la cosa giusta". Discorso che non fa breccia. Il capogruppo di Fi, Fabrizio Ragni, ha spiegato che l'azienda dove lavora Bertaccini e' stata assorbita da una multinazionale e per lei si e' aperta una carriera da dirigente che la porta in giro per l'Italia. "Abbiamo preso in carico il problema da tempo e ha garantito che tornera' o si dimettera'", ha aggiunto, ma le sue giustificazioni sono "valide". "Contrario a questo tipo di giustizialismo" Daniele Avolio del Gruppo misto, mentre Daniele Mezzacapo della Lega Nord si sente "in difficolta', ma l'opposizone ha bisogno di persone che vengano qui". Diversi esponenti del Partito democratico hanno spiegato che la decisione spetta al gruppo di Forza Italia e ai suoi elettori, non spetta infatti a loro, questa la convinzione, giudicare i motivi delle assenze, 23 in tutto. (Fonte Dire)