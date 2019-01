La deputata Vietina al Sigep: "Aeroporto Forlì importante per l'export delle nostre eccellenze"

Inaugurato il Sigep di Rimini, la fiera internazionale del settore gelateria e pasticceria. Tra i rappresentanti delle Istituzioni anche Simona Vietina, deputato di Forza Italia, che ha incontrato alcune delle eccellenze produttive che hanno sede nella provincia di Forlì-Cesena. "Un evento che si conferma una vetrina importantissima per gli imprenditori del settore, occasione unica di promozione del territorio emiliano-romagnolo e non solo – spiega Vietina -. Una rassegna di carattere internazionale che mette a confronto idee, tendenze, innovazioni, tecnologie, in un’ottica globale che mira a far crescere e sviluppare un mercato con grandissime potenzialità e che può far davvero risaltare il nostro Made in Italy nel mondo”.

Vietina, a colloquio con alcuni imprenditori, ha raccolto le richieste "di tutela di un comparto in cui l’export è fondamentale e per il quale le infrastrutture sono di vitale importanza, con riferimento al futuro dell’aeroporto forlivese e alle interruzioni di alcune grandi arterie stradali". "Mi sono fatta promotrice di una specifica interrogazione sull' E45 già nel mese di novembre, in tempi non sospetti, ma senza ricevere alcuna risposta dal Ministro competente, segno che il Governo si sta dimostrando nei fatti lontano dalle esigenze di cittadini e imprese", chiosa. E riguardo ai prossimi appuntamenti elettorali, "sono appena rientrata dalla Sardegna dove ho raggiunto il presidente Berlusconi. L'ho informato sul grande lavoro che stiamo svolgendo e ho ricevuto il suo sostegno ed incoraggiamento, convinto che Il risultato delle prossime elezioni sarà determinante per il nostro territorio".