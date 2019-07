La Festa del Forese a Villafranca viene prolungata di un giorno

Un giorno in più per la 37esima edizione della Festa del Forese a Villafranca, per recuperare la serata annullata a causa del maltempo. Al Polisportivo Giulianini (Via XXIII Novembre, 127 a Villafranca) la festa proseguirà fino a lunedì. Dalle 19 apre lo stand gastronomico.

Il programma musicale prevede sabato 13 luglio “Vanessa Silvagni” e nell’area bar “Cartuneitors”, cartoon cover band; domenica 14 luglio “Roberta Cappelletti” e nell’area bar “Moreno rock band”. Si aggiunge la serata di lunedì 15 luglio con “Luca Bergamini” e nell’area bar “Radio pop band” 100% grandi successi.