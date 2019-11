La Forlì del futuro, i Verdi: "Se ne parli pubblicamente". Bocciato il parcheggio al Campus

Parlare pubblicamente del piano di opere pubbliche da 87 milioni di euro che la Giunta Zattini ha deliberato per i prossimi tre anni. E' la richiesta dei Verdi. "Alcune sono condivisibili, alcune meno, ed altre ancora sono del tutto errate, come il nuovo parcheggio al posto dell’area verde al Campus - esordiscono dal movimento del sole che ride -. E’ prevedibile un acceso dibattito su alcuni temi, ma senza una vera partecipazione dei cittadini ci saranno interventi che si conosceranno solo al termine della loro realizzazione, quando non ci sarà più occasione di migliorarli, come ad esempio è capitato con i neri catafalchi di corso Mazzini".

"Per superare questo problema occorre non essere timorosi ed affrontare tramite un confronto pubblico con i cittadini tutti i principali progetti che si intendono portare avanti per la città - proseguono i Verdi -. La legge sugli appalti ed i regolamenti comunali prevedono il dibattito pubblico come strumento di miglioramento degli investimenti pubblici e coinvolgimento diretto della cittadinanza: promuovere la conoscenza di ciò che si appresta a realizzare dà risultati positivi ovunque, come ad esempio in Francia dove è una prassi".

Uno dei più importanti, sui quali i Verdi tengono molto da sempre, è il completamento del San Domenico. "Cominciamo a mostrare dunque il progetto del 4° stralcio, si consenta di discuterlo preventivamente e pubblicamente, non si pensi che un'opera di questa importanza sia una questione che riguarda solo qualche tecnico o amministratore di turno o gli ingombranti vertici della Fondazione. Sarebbe un notevole passo in avanti. I Verdi darebbero laicamente il loro contributo", concludono.