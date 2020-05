La forlivese Daniela Giari nominata coordinatrice Provinciale di "Forza Italia Azzurro Donna"

"Continua gradualmente la riorganizzazione di Forza Italia nell’ottica di ridisegnare, al proprio interno, un assetto più equilibrato e rispondente alle esigenze della società soprattutto in questo difficile momento che tutti noi stiamo attraversando. Al cospetto di questi cambiamenti interni al partito, anche il mondo Rosa degli Azzurri ha provveduto in questi giorni alla nomina in Emilia-Romagna delle coordinatrici provinciali “Azzurro Donna”". E' quanto si legge in una nota firmata da Luca Bartolini, Commissario Provinciale Forza Italia Forlì-Cesena e Vice Commissario Regionale vicario di Forza Italia

"A tal proposito, l’On. Catia Polidori, coordinatrice Naz.le di FI Azzurro Donna e la coordinatrice Reg.le di FI Azzurro Donna Erika Seta hanno nominato per la Provincia di Forlì-Cesena la Dott.ssa Daniela Giari quale coordinatrice Provinciale Azzurro Donna per riservare un occhio privilegiato ed attento alle donne ed al mondo femminile in genere. Daniela Giari, impiegata attualmente in una azienda del settore ambientale come moderatrice verso le numerose ed eterogenee istanze dei Comuni soci, coniuga proficuamente la parte istituzionale e quella relazionale, dote, quest’ ultima, da cui dovrà attingere per affrontare il suo nuovo incarico che le è stato affidato".

"Quale Commissario Provinciale e Regionale Vicario di Forza Italia a nome di tutta la comunità di Forza Italia esprimo a Daniela Giari un augurio di buon lavoro con la certezza che saprà svolgere al meglio l’importante incarico affidatole" ha concluso Bartolini

