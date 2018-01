"La forza dei fatti": a Meldola l'evento annuale del deputato Di Maio

"La forza dei fatti" è il titolo del ciclo di incontri organizzati dal deputato Marco Di Maio per fare il punto sull'attività svolta nel corso del 2017. L'evento è in programma per giovedì sera alle ore 20.30 al teatro "Dragoni" di Meldola. Un'abitudine, quella di rendicontare il lavoro svolto sul territorio, cominciata fin dal primo anno di mandato e che si conclude con un ciclo di quattro appuntamenti.

"Quest'anno ho scelto di non concentrare in un unico evento il racconto delle molte cose fatte nei dodici mesi del 2017 - spiega il deputato -, ma di spalmarlo su quattro serate che coinvolgeranno anche Forlì, Bertinoro e Forlimpopoli e vedrà protagonisti, come sempre, esponenti della società civile e amministratori. Tutti i risultati ottenuti, infatti, sono il frutto di un impegno collettivo e di un gioco di squadra focalizzato sugli obiettivi e sulle cose concrete".

I prossimi appuntamenti sono in programma lunedì 29 gennaio alle 20.30 al teatro "Il Piccolo" a Bussecchio (via Cerchia, 98), lunedì 5 febbraio alle 20.30 al Santa Rita a Santa Maria Nuova (via Santa Croce, 4070 - Bertinoro), sabato 10 febbraio alle 15.30 a Forlimpopoli (Teatro Verdi, piazza Fratti).