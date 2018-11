"La Lega di Salvini. Estrema destra al governo": si presenta il libro di Passarelli e Tuorto

Un’analisi delle caratteristiche del governo giallo-verde, per cercare di comprendere quello che accade in Italia ed in Europa, anche in vista delle prossime elezioni. Il Partito Democratico forlivese propone la presentazione del libro "La Lega di Salvini. Estrema destra al governo", con gli autori Gianluca Passarelli, professore associato di Scienza politica all’Università la Sapienza di Roma, e Dario Tuorto, professore associato all’Università di Bologna. L’appuntamento è per sabato, alle 17, al Jump Cafè in Piazza Morgagni a Forlì. Le conclusioni sono affidate a Valentina Ancarani, segretario territoriale del Pd Forlivese.