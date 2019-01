La Lega Nord incontra i giovani delle scuole superiori

Si svolgerà sabato pomeriggio, a partire dalle ore 16.30 la sede di Piazza XX Settembre 7 a Forlì, il primo di una serie di incontri promossi dai Giovani Romagnoli della Lega per "ascoltare gli studenti delle scuole superiori e le loro problematiche. Si parlerà della qualità dell'offerta formativa, delle carenze strutturali degli istituti del forlivese e non solo, della possibilità di favorire punti di incontro e occasioni di dibattito all'intero del circuito scolastico e di tutto ciò che riguarda la vita e la formazione dei nostri ragazzi."



"Crediamo", afferma Andrea Costantini, Responsabile Nazionale degli under 30 del Carroccio, "che i nostri studenti abbiano molto da dire e poche occasioni per farlo. Per questo motivo, l'incontro di domani, è una preziosa occasione per raccogliere le istanze di chi la scuola la vive in prima persona e ne è protagonista. Nei prossimi giorni" - conclude il giovane Costantini - "ci attiveremo per cercare di ritagliare degli spazi di dibattito, negli orari extrascolastici, all'interno degli stessi istituti per alimentare il confronto e coinvolgere i ragazzi nella vita politica dei nostri Comuni."