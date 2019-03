La lista "Un progetto per la città" presenta la sua ricetta per la sanità

Si svolgerà lunedì alle ore 21,00 presso la Sala Donati (c.so Diaz, 113 – Forlì) la presentazione del documento programmatico “La Sanità e la tutela della salute per il territorio forlivese”, messo a punto dalla lista civica “Un progetto per la città”. Il documento racchiude una serie di proposte, in vista delle prossime elezioni amministrative, in merito alle azioni che, in materia di sanità e salute, il Comune può assumere direttamente esercitando le proprie competenze o incidere, attraverso i propri rappresentanti, sulle scelte delle direzioni generale dell’AUSL Romagna.

L’incontro, introdotto da Fosco Foglietta, prevede gli interventi di Franco Gatta, Pino Perini, Marco Ragazzini e Giorgio Maria Verdecchia. Il documento, promosso dai fondatori della lista civica, è stato sottoscritto Daniela Calderoni, Adriano Castagnoli, Flavia Foglietta, Franco Gatta, Pino Perini, Giovanna Righini, Ernesto Toschi, Sauro Urbini e Giorgio Maria Verdecchia.