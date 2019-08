La nipote di Mussolini fa gli auguri al nonno: e Facebook le blocca il profilo

Edda Negri Mussolini, figlia di Anna Maria, la quinta figlia di Benito Mussolini e di Rachele Guidi, scrittrice ed ex collaboratrice della Rai (fu tra l'altro animatrice del celebre Topo Gigio) ha preso parte alla trasmissione condotta a VideoRegione da Mario Russomanno che andrà in onda lunedì alle 23.15. La scrittrice, che perse la mamma quando era bambina ed è cresciuta con il padre, il presentatore Nando Pucci Negri, e con nonna Rachele, alla quale ha dedicato un libro di successo edito da Minerva, ha nei giorni scorsi aperto un contenzioso con Facebook. Si è vista infatti chiudere il profilo per avere pubblicato un post che diceva "Buon compleanno nonno", senza alcun riferimento al fascismo o biografico. Nel corso della trasmissione la scrittrice ha rievocato la figura di Donna Rachele, alla quale è sentimentalmente molto legata, nei suoi aspetti più intimi e nel contesto dei tragici eventi familiari che si trovò ad affrontare.