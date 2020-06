La proposta del consigliere della Lega Costantini: “Musei San Domenico gratis per medici e infermieri"

"Ingresso gratuito alla mostra dell’Ulisse per medici e infermieri". A chiederlo è il consigliere comunale della Lega, Andrea Costantini, che indirizza il suo appello all’Ass.re alla cultura Valerio Melandri. La proposta è quella di esentare dal pagamento del biglietto medici e infermieri di tutta Italia e di chiedere al Comune di farsi carico della spesa relativa al costo complessivo. "In segno di gratitudine per il lavoro svolto durante questo periodo di emergenza, nei mesi di luglio e agosto, vorremmo che tutti i medici, gli infermieri e il personale tecnico e sanitario ausiliario in servizio presso le strutture sanitarie pubbliche e private di tutta Italia potessero accedere gratuitamente ai Musei San Domenico e alla mostra dedicata al mito dell’Ulisse", afferma l'esponente del Carroccio.

