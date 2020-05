La proposta del deputato Di Maio: "Ultimo giorno di scuola al parco o in piazza"

"Dopo tre mesi di isolamento e assenza di relazioni, regaliamo ai nostri ragazzi almeno la possibilità di vivere l'ultimo giorno di scuola insieme, in un parco pubblico o in piazza". A proporlo è il deputato Marco Di Maio, rivolgendosi a tutti i comuni del forlivese e riprendendo un'iniziativa già approvata e annunciata dalla sindacata di San Lazzaro, Isabella Conti. "Almeno per l'ultimo giorno di scuola, restituiamo ai nostri ragazzi un po' di normalità dopo tre mesi di distanza e di isolamento - afferma il parlamentare -. Spero che tutti i Comuni del Forlivese vogliano prendere in considerazione l'idea di regalare agli alunni che terminano il ciclo scolastico la possibilità di salutare i propri compagni di classe guardandosi negli occhi incontrandosi al parco o in piazza o comunque in un luogo aperto".

"Un'occasione di incontro - prosegue il deputato - da riservare almeno agli alunni che terminano i tre anni di materna per cominciare le elementari, che si preparano a passare dalle elementari alle medie e dalle medie alle superiori. Pensiamo a quando sarebbe significativo per i ragazzi ritrovarsi al parco urbano a Forlì, in un parco pubblico o nelle piazze dei nostri comuni". "Certo, con tutte le misure di sicurezza e protezione sanitaria necessarie, all'aria aperta nei tanti spazi verdi dei nostri comuni - conclude il parlamentare -; ma questa è una iniziativa che si può replicare anche nel Forlivese, da sempre un territorio all'avanguardia nel porre al centro gli alunni e il valore relazionale dell'esperienza scolastica. La scuola è prima di tutto luogo di relazione e questo sarebbe un segnale dal forte valore educativo e simbolico per i nostri figli e nipoti e per l'intera comunità locale".