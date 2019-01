"La Regione abolisce il superticket ma non aggiorna il sistema informatizzato di Area Vasta"

"In queste ore di applicazione della sperimentazione dell'abolizione del superticket sanitario in Emilia-Romagna più di un medico di famiglia - riferiscono persone a me molto vicine - s'è trovato costretto a stilare la ricetta a mano, nell'impossibilità di compilarla col sistema informatico di area vasta che - evidentemente , ma attendiamo chiarimenti - non è stato ancora adeguato alla rimodulazione delle vecchie fasce di reddito R1, R2,R3 ed R4 nel nuovo codice di esenzione QB". Le parole sono quelle di Fabrizio Ragni, coordinatore comunale e capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia a Forlì.

"In questa prima fase , dunque, dovremo riabituarci alle antidiluviane ricette scritte con 'zampe di gallina'. Segnaliamo che, altresì, ad oggi pare non sia nemmeno passata - tra gli utenti e gli stessi operatori sanitari - la corretta informazione sulla possibilità annunciata dalla giunta regionale di non far pagare alcuna tassa aggiuntiva su farmaci , prestazioni specialistiche ed esami di laboratorio alle persone che dichiarano un reddito da zero a 100mila euro. Quando si dice la fretta (della giunta regionale Bonaccini di varare una misura elettorale) che spinge a fare cose pasticciate malamente".