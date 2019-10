La richiesta: "Intitolare l'area verde di via Bologna all'8°Brigata Garibaldi Romagna"

Intitolare l'area verde fra viale Bologna e Via Plinio il Vecchio, all'Ottava Brigata Garibaldi "Romagna". "Il Partito Comunista è a conoscenza che l'amministrazione comunale di Forlì, nella persona del sindaco Gian Luca Zattini, ha ricevuto da settimane copia della recente delibera del Comitato di quartiere Romiti - esordisce Marco Pizzuto, segretario provinciale Partito Comunista -. Tale delibera si esprime favorevolmente, in ampissima forma di maggioranza assoluta , all'intitolazione dell'area verde posta fra Viale Bologna e Via Plinio il Vecchio, all'8a Brigata Garibaldi "Romagna"".

"Nel rispetto della volontà popolare che in questo caso coincide con quanto da tempo pubblicamente richiesto e annunciato dal Partito Comunista, chiediamo quindi pubblicamente, a chi di dovere, giunta comunale in testa, di dare rapido e naturale corso alle richieste del popolo del quartiere Romiti rappresentato dal suo comitato di quartiere liberamente eletto - prosegue Pizzuto -. Richieste che, obbligatorie per noi comunisti, vogliono omaggiare ed eternamente ricordare coloro che hanno combattuto per la libertà di tutti. Che si sono fatti martiri e fondamenta per una Forlì , una Romagna ed un' Italia più giusta e antifascista".