La sede dell'Anpi riapre a ritmi ridotti e solo per il rinnovo delle tessere

Riapre la sede dell'Anpi di Forlì-Cesena nel centro storico di Forlì, in via Albicini 25. Dopo la forzata chiusura, dovuta all'epidemia di covid-19, la sede dell'Anpi provinciale si riattiva a ritmi ridotti e solo per il rinnovo delle tessere, anche a seguito delle numerose richieste. L'apertura, studiata per offrire tutte le misure di sicurezza contro il rischio di contagio, assicurata come sempre dai volontari sarà il lunedì e il mercoledi mattino, dalle 10 alle 12, e il giovedi pomeriggio dalla 15 alle 17. Per contatti e eventuali appuntamenti sarà possibile telefonare al 371-3331535 o negli orari di apertura al 0543 28042.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.