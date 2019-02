La sezione mazziniana Giordano Bruno di Forlì ricorda Aurelio Saffi e la Repubblica Romana

Per il 200esimo anniversario della nascita del concittadino forlivese Aurelio Saffi e in occasione del 170 anniversario della Repubblica Romana i mazziniani forlivesi organizzano per sabato alle 15,30 a Casa Saffi, in via Albicini 25, il convegno "9 febbraio 1849: il tempo della Repubblica nella riscossa dei popoli europei". Saranno presenti il presidente nazionale Mario di Napoli e il vicepresidente nazionale Michele Finelli. Introduce Rosella Calista; modera Pietro Caruso. L'evento si concluderà ai Musei San Domenico con la visita guidata alla mostra "Ottocento. L'arte dell'Italia fra Hayez e Segantini". Domenica si terrà il consueto pranzo sociale al Circolo Endas sezione Aurelio Saffi di via Isonzo alla presenza di un'ottantina di persone.