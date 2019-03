"La voce dei giovani romagnoli": nasce la web radio della Lega

"La voce dei giovani romagnoli". E' la nuova web radio lanciata da Andrea Costantini, responsabile della Lega Giovani in Romagna. "Al centro dei programmi i temi più cari al mondo giovanile, ma anche interviste a politici e amministratori locali e approfondimenti su argomenti ‘caldi’ per coinvolgere e interessare i giovani di tutta la Romagna", spiega Costantini. Il battesimo è fissato per martedì, con la diretta di Costantini che tratterà argomenti su università, lavoro giovanile e attività del Movimento Lega Giovani. Nelle prossime settimane sono previsti ospiti come Jacopo Morrone, sottosegretario alla Giustizia e molti altri esponenti della politica locale e nazionale.