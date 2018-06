Aeroporto, Biondi "bacchetta" il senatore azzurro Barboni: "Il Ridolfi non è secondo a nessuno"

Per l'aeroporto di Forlì "ci auguriamo possa essere la volta buona". E' quanto afferma il consigliere comunale di Forza Italia, Lauro Biondi, dopo la decisione dell’Enac (Ente nazionale aviazione civile) di affidare alla cordata degli imprenditori romagnoli la gestione del "Luigi Ridolfi". "Non vogliamo far mancare il ringraziamento e l’augurio di buon lavoro agli imprenditori che hanno deciso di intraprendere questo percorso - afferma Biondi -. Diciamo però agli stessi imprenditori che come Forza Italia e centro destra di Forlì siamo assolutamente interessati a conoscere il merito del piano da loro presentato all’Enac e siamo certi, altresì, che ci vorranno spiegare gli stessi imprenditori quali siano le reali e nobili ragioni per le quali hanno ritenuto di assumersi questo impegno".

"Intanto per quanto ci riguarda dichiariamo sin d’ora la massima disponibilità ad interloquire proficuamente col Governo ed in particolare col Ministero delle Infrastrutture avendone, fra l’altro, già parlato con i parlamentari locali in particolare con quelli del centro destra - aggiorna l'esponente berlusconiano -. Così come ci impegneremo in una battaglia senza quartiere nei confronti della Regione perché voglia considerare la valenza e la portata strategica del nostro Aeroporto all’interno del Piano Trasporti Regionale. Infine nessuna polemica interna a Forza Italia: vogliamo solo ricordare al senatore Antonio Barboni che la politica e l’attività amministrativa non la si può guardare dall’alto dei campanili, ma affrontando concretamente le situazioni che sono sul tappeto e, per quanto riguarda il merito, vogliamo precisare che l’aeroporto Ridolfi di Forlì non è secondo a nessuno per nessuna ragione".