Lavori pubblici e investimenti: incontro con Marco Di Maio e Francesca Gardini

n appuntamento per fare il punto sul tema dei lavori pubblici e degli investimenti sul territorio. Il Circolo Pd Forese organizza per giovedì, alle 20.45, nella sede del Circolo Arci di Barisano (via Del Canale 165 Forlì), un incontro pubblico durante il quale interverranno il deputato Marco Di Maio e l’assessore comunale Francesca Gardini.