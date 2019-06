Castrocaro, ponte danneggiato sulla Tosco-Romagnola: entro l'estate lavori al via

"Entro il mese di ottobre verranno ultimati i lavori sulla Ss67 dopo il caso del camion che aveva danneggiato il ponte sul fiume Montone e comportato la chiusura di strade e disagi". Lo comunica il deputato Marco Di Maio, dopo aver ottenuto giovedì risposta alla propria interrogazione presentata del febbraio scorso sulla vicenda che ha visto colpito il tratto di Castrocaro della Tosco-Romagnola compreso tra la sala giochi del 'Bingo bul' e il ponte sul fiume Montone.

"Grazie alle sollecitazioni compiute dal Comune, dal sindaco e dal sottoscritto con una apposita interrogazione - afferma il parlamentare -, questi lavori partiranno a breve e saranno conclusi entro ottobre. Chiaramente vigileremo sul rispetto di questo impegno e sui tempi di realizzazione".

Grazie al proprio quesito, poi, il deputato ha potuto appurare che "si sta per definire una convenzione tra il comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e ANAS per procedere finalmente ai lavori di messa in sicurezza della Statale 67 all'incrocio con via Ladino con la realizzazione di lavori per 800mila euro".

Si tratta di "un esempio di collaborazione istituzionale ben riuscita che spero possa dare i propri frutti anche in altre occasioni future per questo e altri comuni che presentano situazioni critiche che necessitano un'azione congiunta, indipendentemente dagli schieramenti politici di appartenenza".