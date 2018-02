"Lavoro, diritti e welfare": incontro di Liberi e Uguali con Maria Cecilia Guerra

Mercoledì alle ore 20:30 al Ronco, nella Sala del Circolo Arci, via Roma 344, Liberi e Uguali promuove un incontro su "Lavoro, diritti e welfare" con Maria Cecilia Guerra, capolista alla Camera di Liberi ed Uguali e con le candidate Arianna Marchi e Gessica Allegni. Sono previsti interventi e testimonianze del mondo del lavoro e dell'economia del forlivese. "Vogliamo - spiegano da Liberi e Uguali - un lavoro dignitoso, stabile e a tempo indeterminato, cancellando il Job Act e ripristinando l’art. 18, per migliorare le condizioni di lavoro, la competitività delle imprese e garantire uno sviluppo di qualità. Per questo occorre superare la logica dei bonus con un piano straordinario di investimenti pubblici; utilizzare incentivi per le imprese socialmente responsabili e per quelle che investono sulla compatibilità ambientale ed energetica dei prodotti e dei processi produttivi; spostare parte del carico fiscale dal lavoro e dalla impresa verso grandi patrimoni, la speculazione finanziaria, le attività inquinanti. Dare dignità al lavoro significa riconoscere la parità salariale fra uomini e donne e fra lavoratori che svolgono le stesse mansioni e necessita l’adozione di un sistema pensionistico più equo e flessibile".