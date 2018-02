Le elezioni si avvicinano, pranzo con il ministro Giuliano Poletti

Domenica 18 febbraio il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Giuliano Poletti, sarà a Forlì in occasione della campagna elettorale. I Circoli PD Romiti, Centro Storico e Cava-Villanova hanno organizzato, per le 12.30, un pranzo aperto a tutta la cittadinanza, alla Cooperativa Rivalta (viale Bologna, 250 Forlì) al quale parteciperanno il Ministro, il candidato alla Camera, Marco Di Maio e il candidato al Senato, Stefano Collina. Il pranzo sarà l’occasione per discutere delle azioni messe in campo in questi anni e dei progetti futuri.