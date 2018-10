Le politiche giovanili al centro di un incontro del Centro Studi "Leonardo Melandri"

Obiettivo giovani quello puntato dal Centro Studi "Leonardo Melandri" che affronterà con la esposizione del professor Alessandro Martelli questo tema. Venerdì, alle 17.30, presso la Fondazione Garzanti (C.so Repubblica 117 - Forlì) il docente affronterà l'argomento "Quali politiche per i giovani?". Per l'occasione hanno assicurato la presenza l'assessore comunale Elisa Giovannetti e vari operatori culturali che stanno lavorando in questo settore. In questa circostanza sarà possibile confrontare quanto l'amministrazione comunale sta portando avanti in questo ambito con le considerazioni dell'Aassessore Giovannetti e l'approccio più accademico e generale delineato dal professor Martelli.