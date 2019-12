Le "sardine" forlivesi pronte per la manifestazione in Piazza Saffi: "Niente partiti, solo voglia di stare assieme"

Le "sardine" di Forlì si preparano a scendere in piazza. L'appuntamento è fissato per giovedì sera, con ritrovo in Piazza Saffi alle 19. Scrive Silvia Bartoletti, una del coordinatrici della pagina Facebook "Sardine di Forlì - #ForlìSiSlega": "È arrivato il momento di alzarsi e dire "basta" prima che sia troppo tardi. Dobbiamo ritornare a guardare gli altri con il sorriso e non con la paura di dire una parola fuori posto o perché considerati "diversi". L'idea è quella di riempire le piazze per dire basta a questo clima di odio, basta alle discriminazioni, basta alle paure fondate da altri e sì alla cultura, sì alla solidarietà, sì ai diritti, sì alla giustizia sociale".

Tra le raccomandanzioni "niente bandiere, niente partiti, niente insulti, ma solo tanta creatività e voglia di stare assieme". E ancora: "Sarebbe bello che le sardine che "porteremo a nuotare" siano create partendo da carta-cartone riciclato. Magari potete farne qualcuna in più, da condividere con chi ne sarà sprovvisto". In caso di pioggia, viene evidenziato, "ci saremo lo stesso".

Le "sardine" a livello regionale sono nate da un'idea di quattro ragazzi che hanno deciso di sfidare il leader della Lega Nord Matteo Salvini, che il 14 novembre a Bologna ha lanciato la candidatura di Lucia Borgonzoni alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, organizzando una contro-manifestazione pacifica e riuscendo a portare in piazza Maggiore più di 15mila persone. Da lì le sardine non si sono più fermate e anche in altre città hanno iniziato a organizzarsi dei gruppi per protestare contro la presenza di Salvini. Giovedì scorso si sono riunite anche a Ravenna.

Nella foto di Massimo Argnani le sardine a Ravenna