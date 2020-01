Le Sardine tornano in piazza, appuntamento a Forlimpopoli: "Un’altra Italia esiste e c’è"

Dopo il flash mob in Piazza Saffi a Forlì, tornano a mobilitarsi le Sardine forlivesi. "Avevamo promesso che non sarebbe finita anzi, sarebbe stato solo l’inizio di un viaggio in mare aperto - premettono dal coordinamento "6000Sardine Forlì" -. Ed in vista dell’evento di domenica a Bologna, ci sembrava giusto raggiungere anche altri luoghi del nostro territorio. L'appuntamento è per venerdì alle 20:30 in Piazza Garibaldi a Forlimpopoli. Sarà una serata di amore e condivisione, dedicata alle persone, per ribadire a gran voce che un’altra Italia esiste e c’è".

Spiegano dal coordinamento: "Sarà una serata magica, dove ognuno di noi sarà fondamentale e potrà essere davvero protagonista di un mondo migliore, aiutando chi ha bisogno, riscaldando il proprio cuore. Per questo vi chiediamo di aiutarci a realizzare questa magia portando con sè: un cuore, pennarelli e/o colori utilizzabili nel tessuto (da condividere anche con chi ne sarà sprovvisto), un indumento invernale che non usiamo più, da donare a chi, la notte, non avendo una casa, dorme per strada e ovviamente una sardina colorata".

Viene ricordato inoltre "di non portare simboli e/o bandiere di partiti e associazioni e di non cedere alle eventuali provocazioni attraverso insulti. In caso di pioggia consigliamo di munirsi di ombrelli/mantelline perchè il flash mob verrà svolto regolarmente". Qualsiasi cambiamento o comunicazione verranno effettuati attraverso i canali ufficiali (gruppo Facebook “Sardine di Forlì - #ForliSiSlega”) e pagina Facebook “6000 Sardine – Forlì”. Per maggiori informazioni è possibile inviare una maila 6000sardineforli@gmail.com.