Lega, il responsabile giovanile Costantini lancia la campagna tesseramento 2018

L’exploit della Lega Nord alle elezioni politiche del 4 marzo non allenta il contatto diretto con il territorio. A definire la scaletta dei prossimi appuntamenti nel forlivese è il responsabile giovanile della Lega romagnola, Andrea Costantini, che mette le cose in chiaro: "Non abbiamo intenzione di adagiarci sugli allori. In questi anni abbiamo consolidato la nostra presenza sul territorio con banchetti e gazebi, nella consapevolezza che il contatto diretto con la gente premia sempre. Per questo motivo continueremo, come già stiamo facendo, a essere presenti in piazza Saffi tutti i sabati pomeriggio per informare e ascoltare i forlivesi, recepire le loro istanze e darne riscontro". Il giovane leghista sottolinea "la capacità, propria del nostro Movimento, di aver saputo instaurare un filo diretto con i cittadini. Nei prossimi giorni avvieremo ufficialmente anche la campagna tesseramento 2018 stiamo ricevendo sempre più adesioni e questo indubbiamente ci gratifica ma allo tempo ci sprona a fare di più. Per questo motivo stiamo lavorando a un calendario di incontri che coinvolga non solo i giovani ma che stimoli una partecipazione trasversale, a partire da chi rappresenta la Lega nelle istituzioni".