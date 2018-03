La Lega: "Ridolfi, ci impegniamo in un accordo con gli aeroporti di Milano"

A lanciare l’ultimo appello al voto in vista dell’appuntamento di domenica 4 marzo sono i quattro esponenti del Carroccio forlivese Jacopo Morrone, Massimiliano Pompignoli, Andrea Cintorino e Daniele Mezzacapo. Gli esponenti leghisti si dicono pronti a partire subito per la campagna in vista delle elezioni comunali del 2019, fin dal giorno dopo il 4 marzo. I loro obiettivi? “Rimettere mano al centro storico attraverso l’introduzione di incentivi fiscali, riqualificazione delle unità immobiliari, estensione della cedolare secca a tutte le locazioni del centro”. Così esordiscono Jacopo Morrone, candidato nel listino plurinominale romagnolo e Andrea Cintorino, la giovane candidata alla Camera dei Deputati per il collegio uninominale del forlivese.

A loro si unisce Daniele Mezzacapo, consigliere comunale e firmatario, insieme al collega Pompignoli, dell’esposto sugli stipendi irregolari di Livia Tellus che sta “facendo tremare il Sindaco Drei. Questa Giunta non ha più la maggioranza – chiosa Mezzacapo – dopo l’ennesimo rimpasto e la recente bordata di Turroni, è evidente che l’Amministrazione Drei non risponde più a nessuno se non a sé stessa”. La Lega attacca sulle questioni ancora irrisolte: “L'aeroporto prima di tutto – sottolinea il consigliere regionale Pompignoli – che è stato lasciato morire in virtù di logiche strettamente filo bolognesi”. La Lega si impegna, in quest’ottica, a “gettare le basi per un dialogo con l’Amministrazione regionale lombarda per stringere un accordo con Sea e fare del Ridolfi un hub interregionale”. Poi un ultimo riferimento all’allarme lanciato sulla chiusura della sezione fallimentare del tribunale di Forlì: “Ci impegneremo per scongiurare questa ipotesi. Un bacino come quello forlivese non può permettersi simili provvedimenti”.