Lega Nord, c'è il raduno di Pontida: bus in partenza dalla Romagna

Sono almeno tre i pullman in partenza per Pontida dalla Romagna; uno per provincia e altrettanti in fase di definizione viste le crescenti adesioni. "In queste settimane abbiamo ricevuto tantissime telefonate da parte di persone che vogliono prendere parte al tradizionale raduno di Pontida - commenta il segretario della Lega romagnola, Jacopo Morrone -. Per molti, anzi moltissimi, è la prima volta a dimostrazione del fatto che i cittadini hanno sempre più fiducia nel nostro movimento e nel nostro segretario federale Matteo Salvini. Sarà una Pontida ‘diversa’ quella di domenica, una manifestazione di più ampio respiro che nel rispetto delle tradizioni si sviluppa in un panorama politico nazionale del tutto nuovo”. Per info sulle tappe e sugli orari di partenza dei pullman: 0543092566.